به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیر بهره‌برداری سد زاینده‌رود، با اشاره به خشکسالی کم‌سابقه و کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر گفت: حجم ذخیره آب سد زاینده‌رود به کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۴ درصد کاهش یافته است



رضا خلیلی، مدیرعامل انجمن دوستداران محیط‌زیست ورزنه نیز با بیان اینکه تالاب گاوخونی همچنان خشک است، افزود: امسال تاکنون خبری از بازگشت پرندگان مهاجر فصلی و گونه‌های بومی و محلی نبوده است.



مرتضی جمشیدی، مدیر آب و فاضلاب کوهپایه،هم از اجرای تعرفه‌های پلکانی برای مشترکان پرمصرف و هوشمندسازی تأسیسات آبرسانی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف آب در شهرستان خبر داد.



هم‌زمان، طرح‌های بازچرخانی و تصفیه پساب در صنایع و پویش‌های مردمی و آموزشی با شعار «هر قطره، یک زندگی» در مدارس و نهادهای شهرستان‌های شرق استان آغاز شده تا فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب نهادینه شود.