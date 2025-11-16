ورودی سد زاینده رود اکنون به حدود پنج متر بر ثانیه و خروجی سه برابر آن است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احمد رضا صادقی مدیر بهره‌برداری سد زاینده‌رود با اشاره به خشکسالی کم‌سابقه و کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر گفت: حجم ذخیره آب سد زاینده‌رود به کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت خود رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۴ درصد کاهش یافته است



رضا خلیلی، مدیرعامل انجمن دوستداران محیط‌زیست ورزنه نیز با بیان اینکه تالاب گاوخونی همچنان خشک است، افزود: امسال تاکنون خبری از بازگشت پرندگان مهاجر فصلی و گونه‌های بومی و محلی نبوده است.



مرتضی جمشیدی، مدیر آب و فاضلاب کوهپایه،هم از اجرای تعرفه‌های پلکانی برای مشترکان پرمصرف و هوشمندسازی تأسیسات آبرسانی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف آب در شهرستان خبر داد.



هم‌زمان، طرح‌های بازچرخانی و تصفیه پساب در صنایع و پویش‌های مردمی و آموزشی با شعار «هر قطره، یک زندگی» در مدارس و نهادهای شهرستان‌های شرق استان آغاز شده تا فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف آب نهادینه شود.

سد زاینده‌رود با ظرفیت اسمی یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین سدهای مرکز کشور و تأمین‌کننده آب آشامیدنی، محیط زیست، کشاورزی و صنعت در منطقه مرکزی ایران است.

این سد قوسی شکل که سال ۱۳۴۹ به بهره‌برداری رسید در ۱۱۰ کیلومتری غرب اصفهان در شهرستان چادگان قرار دارد.

تالاب بین‌المللی گاوخونی در شرق اصفهان یکی از بزرگترین و مهمترین تالاب‌های ایران محسوب می‌شود که اکنون در آستانه نابودی کامل قرار دارد.

شرکت آب و فاضلاب اصفهان، یکصد شهر و ۹۴۸ روستای استان را زیر پوشش قرار داده است.

استان اصفهان با حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارای بیش از یکهزار و ۷۰۰ روستا و آبادی است.