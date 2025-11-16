

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آغاز هفته دوم بازی‌های همبستگی اسلامی در شهر ریاض، کاروان سفیران اقتدار در چهار رشته تکواندو، ووشو، هندبال و دو آتلون یا دو گانه نماینده داشت که در تکواندو سه نشان ارزشمند به دست آمد. در ووشو هر پنج نفر به نیمه نهایی رسیدند، اما در دوگانه ورزشکاران ایرانی به مدال نرسیدند و در هندبال هم بانوان ایران به صعود نزدیک شدند.

تکواندو و کسب سه مدال ارزشمند

با آغاز هفته دوم بازی‌ها تکواندو به جمع رشته‌های مدال‌آور ایران در این دوره اضافه شد. تکواندوی ایران در روز نخست مسابقات چهار نماینده داشت. علی خوش‌روش و امیر محمد نصیر احمدی به همراه هستی محمدی و ساینا کریمی به روی شیاپ چانگ رفتند و سه مدال ارزشمند هم به دست آوردند.

ساینا کریمی رها جدی در وزن منفی ۴۶ کیلوگرم تنها فینالیست روز نخست بود. کسی که مثل یک قهرمان جنگید و با کسب سه برد به فینال رسید. کریمی با غلبه بر رقبای خود از کشور‌های قزاقستان، ترکیه و آذربایجان به مئال طلا رسید.

هستی محمدی هم در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم دیگر بانوی تکواندوکار بود که درخشان ظاهر شد و با راه‌یابی به دیدار رده‌بندی کار بزرگی انجام داد و حریف ازبک خود را شکست داد تا دومین برنز را برای کاروان ایران کسب کند. محمدی برای کسب این مدال در مصاف با حریف ازبکستانی در وقت اول ۹ بر یک عقب افتاد، اما در راند دوم ۱۰ بر ۵ برنده شد تا کار به راند سوم بکشد و در نهایت مدال به ایران برسد.

علی خوش‌روش در وزن منفی ۷۴ کیلوگرم سومین مدال‌آور تکواندو نام گرفت. خوش‌روش بعد از برتری مقابل محمد الحوتی از بحرین در اولین مسابقه، به نیمه‌نهایی رسید، اما در این مرحله با شکست مقابل حریف ازبکستانی از راه‌یابی به دیدار نهایی بازماند. خوش‌روش در رده‌بندی با غلبه بر جواد آگایف از جمهوری آذربایجان نشان برنز را به دست آورد.

به این ترتیب امیر محمد نصیر احمدی در وزن مثبت ۵۴ کیلوگرم تنها نماینده ایران در روز نخست مسابقات تکواندو بود که از رسیدن به مدال باز ماند.

۵ ووشو کار در نیمه نهایی

ووشو از روز هشتم وارد بازی‌ها شد و پنج نماینده داشت و بدون این‌که شکستی را در روز نخست متحمل شود به کارش در این روز پایان داد. امیر حسین همتی در وزن ۶۰ کیلوگرم، عرفان محرمی در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم و فربد تالشی در وزن منفی ۸۵ کیلوگرم سه ووشو کار ایران در پسران بودند که هر سه به نیمه نهایی راه پیدا کردند. در دختران هم سارا شفیعی گنجی در وزن منفی ۵۶ کیلوگرم به همراه شهربانو منصوریان در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفتند و با غلبه بر رقبای خود به نیمه نهایی راه پیدا کردند.

ووشو کاران از امروز صبح در مرحله نیمه نهایی به مصاف رقبا می‌روند و در صورت حضور در فینال، شب برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند.

هندبال یک گام تا صعود

تیم ملی هندبال بانوان ایران هم در دومین مسابقه خود به مصاف گینه رفت و در رقابتی نزدیک و سخت ۲۳ بر ۲۱ تیم گینه را شکست داد. تیم ملی هندبال بانوان ایران در بازی نخست خود مقابل ترکیه شکست خورده بود و باید برای رسیدن به جمع چهار تیم باید مقابل مالدیو به برتری برسد. مسابقات هندبال زنان در این مسابقات در دو گروه چهار تیمی برگزار می‌شود.

دوگانه دست خالی ماند

ورزشکاران ایران در مسابقات دوگانه هم به کار خود پایان دادند. این رشته که برای اولین بار وارد بازی‌ها شده بود، در دو روز برگزار شد که روز اول مسابقات دختران برگزار شد و در روز دوم هم مسابقات پسران هم برگزار شد. در این رشته شش ورزشکار ایرانی حضور داشتند. در روز پایانی این مسابقات میثم رضایی، فرید هادی پور و محمد امین صدر امین به رقابت پرداختند که یک عنوان چهارمی و یک عنوان پنجمی برای ایران به دست آمد. پیش از این سه ورزشکار دختر ایرانی هم در این مسابقات شرکت کرده بودند که آنها نیز موفق به کسب مدال نشده بودند.



بدین ترتیب کاروان ایران در پایان روز هشتم این بازی‌ها با ۱۱ مدال طلا، ۱۲ نقره و ۱۹ برنز از رده چهارم به رده سوم جدول مدالی صعود کرد و بعد از ترکیه و ازبکستان در جایگاه سوم قرار گرفت.

این مسابقات از ۱۷ آبان به طور رسمی آغاز شد و ۳۰ آبان نیز به پایان می‌رسد.