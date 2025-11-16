

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه این دانشگاه آمده است؛ در پی انتشار فیلمی از حواشی برگزاری «رویداد هفته طراحی تهران» در دانشکدگان هنر‌های زیبا، که حاوی تصاویر تدوین‌ شده نامناسب وضعیت حجاب برخی از بازدیدکنندگان بود، به اطلاع می‌رساند؛ این جشنواره یک رویداد هنری بیرون از دانشگاه، موسوم به «هفته طراحی تهران» است که با مجوز نهاد‌های مربوط، همزمان در ۶۴ نقطه شهر تهران از جمله دانشکدگان هنر‌های زیبای دانشگاه تهران در حال برگزاری است.

دانشکدگان هنر‌های زیبای دانشگاه تهران با توجه به تاکید نهاد‌های برگزارکننده مبنی بر لزوم تعمیق پیوند بین هنرمندان طراح و جامعه و نمایش فضای عادی زندگی اجتماعی، که گروهی سعی در بحرانی نشان‌دادن آن پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دارند، میزبانی بخشی از این رویداد را به عهده گرفته است.

در ایام برگزاری این رویداد، از بین ۶۴ محل برگزاری نمایشگاه، دانشکدگان هنر‌های زیبای دانشگاه تهران مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است که نشانه پیوند عمیق جامعه و دانشگاه است، اما برخی بازدیدکنندگان نمایشگاه که از خارج دانشگاه برای بازدید آن آمده بودند، متأسفانه در پاره‌ای از موارد، شئون دانشگاهی و عرفی جامعه را رعایت نکرده و برخی از گروه‌ها و افراد معاند نیز با استفاده از این فرصت و احتمالاً با برنامه‌ریزی مشخص، با تهیه کلیپی هدفدار از حواشی پیش آمده، با صداگذاری و تدوین خاص و با هدف برهم زدن فضای فرهنگی، آن را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.

دانشگاه تهران ضمن تاکید بر لزوم حفظ و صیانت از کلیه ارزش‌های دینی، عرفی و دانشگاهی و محکومیت هرگونه هنجارشکنی اعلام می‌دارد: تهیه و پخش اینگونه کلیپ‌ها که هدف آن بر هم‌زدن فضای دانشگاهی و عرفی جامعه است، کمک به بسط هنجارشکنی و از بین بردن قبح آن قلمداد می‌شود؛ تاکید می‌شود افراد حاضر در کلیپ منتشر شده، تعداد معدودی از جمع عظیم شهروندان متین و موقر بازدیدکننده خارج از دانشگاه هستند که همانند سایر برنامه‌ها و نمایشگاه‌ها، از این رویداد نیز بازدید نموده‌اند و ارتباطی با دانشگاه نداشته و دانشجوی دانشگاه تهران نیستند.

پس از اطلاع از موضوع، مسئولان دانشگاه، اقدامات لازم را برای جلوگیری از تکرار آن، با تذکر جدی به شرکت‌کنندگان مبنی بر رعایت شئون و مقررات پیش‌گفته انجام داده‌اند تا با کنترل فضای عرفی نمایشگاه و دانشگاه، از تکرار این گونه موارد که زمینه تبلیغات علیه ارزش‌های جامعه را فراهم می‌کند، جلوگیری شود.

روابط‌ عمومی دانشگاه تهران