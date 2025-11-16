تیم فوتسال دانش‌آموزی ایران مقابل چین تایپه با نتیجه ۳ - یک به برتری رسید و به عنوان سرگروه راهی مرحله یک شانزدهم نهایی شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آخرین دیدار گروه G از رقابت‌های فوتسال قهرمانی دانش‌آموزان جهان، تیم پسران کشورمان شب گذشته به مصاف چین‌تایپه رفت و موفق شد با پیروزی ۳ بر یک به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد شود.

در این بازی تیم رضا داورزنی در نیمه نخست با دو گل نعمتی و جواد رسول‌زاده با برتری مقابل حریف شرق آسیایی خود به رختکن رفت و با شروع نیمه مربیان تحت فشار پرس شدید تایپه قرار گرفت.

تیم دانش‌آموزی پسران ایران علیرغم دریافت گل در دقیقه۳۰، بلافاصله این گل را با هنرنمایی کیارش محمدی پاسخ داد تا در ادامه با حفظ برتری ۳ بر یک و کنترل جریان بازی و همچنین اجرای تاکتیک پاورپلی حفظ، با تقسیم انرژی خوب آماده دیدار یک شانزدهم شود.

تیم دانش‌آموزان پسر ایران امروز یکشنبه در مرحله یک شانزدهم به مصاف کرواسی می‌رود. این دیدار ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

تیم فوتسال دانش‌آموزی دختران ایران نیز با تساوی سه بر سه مقابل تیم قدرتمند ترکیه از راهیابی به دور بعدی بازماند و راهی دیدار رده‌بندی شد.