پخش زنده
امروز: -
تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز یکشنبه بیست و پنجم آبان ۱۴۰۴، بیست و پنجم جمادی الاول ۱۴۴۷ و شانزدهم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۲۰ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۱ دقیقه است.
اذان صبح فردا دوشنبه بیست و ششم آبان ساعت ۵ و ۲۲ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه ثبت شده است.