پخش زنده
امروز: -
آمریکا با اعزام بزرگترین ناو هواپیمابر خود به نزدیکی ونزوئلا و افزایش قابل توجه توان نظامی در منطقه، فشارها بر کاراکاس را تشدید کرده، اما هدف نهایی واشنگتن همچنان نامشخص است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نیویورکتایمز؛ دولت آمریکا طی روزهای گذشته با برگزاری نشستهای متوالی در کاخ سفید گزینههای مختلف عملیات نظامی از جمله استفاده از نیروهای عملیات ویژه و اقدام مستقیم در خاک ونزوئلا را بررسی کرده است.
این گزارش افزود: ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران گفته «تقریباً تصمیم خود را گرفته» اما نمیتواند جزئیات آن را اعلام کند و تأکید کرده است که این اقدامات با هدف جلوگیری از ورود مواد مخدر به آمریکا انجام میشود.
در ادامه آمده است: با ورود ناو هواپیمابر «فورد» و سه ناوشکن همراه آن به منطقه، شمار نیروهای آمریکایی در حوزه کارائیب به ۱۵ هزار نفر رسیده که بالاترین رقم در چند دهه گذشته است و دولت مادورو نیز نیروهای خود را در آمادهباش قرار داده است.
پیت هگست وزیر دفاع آمریکا مأموریت نظامی در کارائیب را «نیزه جنوبی» نامیده و اعلام کرده این عملیات برای «پاکسازی نیمکره غربی از نارکوتیستها» طراحی شده است.
با وجود تجمع گسترده نیروها، دولت ترامپ توضیح منسجم و مشخصی از اهداف راهبردی این عملیات ارائه نکرده و اظهارات مقامات مختلف نیز گاه متناقض بوده است؛ برخی آن را صرفاً مأموریت مقابله با مواد مخدر و برخی دیگر اقدامی برای اعمال فشار بر دولت مادورو میدانند.
آمریکا تاکنون ۲۰ حمله به قایقهای تندرو انجام داده که به کشتهشدن دستکم ۸۰ نفر منجر شده است؛ اقدامی که کارشناسان حقوق بینالملل آن را احتمالاً نقض قوانین میدانند و برخی خانوادههای قربانیان آن را «قتل حکومتی» خواندهاند.
نیویورک تایمز نوشت: در محافل خصوصی، ترامپ بیشتر درباره نفت عظیم ونزوئلا ـ با ذخایری حدود ۳۰۰ میلیارد بشکه و نیز سرنوشت مادورو صحبت کرده و اعزام ناوها را ابزاری برای کسب اهرم فشار بیشتر در مذاکرات توصیف کردهاند.
این گزارش اضافه کرد: اختلاف دیدگاه درباره هدف نهایی ادامه دارد؛ مقامات وزارت خارجه تأکید میکنند هدف «تغییر رژیم» نیست اما مشاوران امنیتی و برخی تحلیلگران میگویند تقابل عملاً به «آزمون اراده» میان ترامپ و مادورو تبدیل شده است.
همزمان اعزام بمبافکنهای B-۵۲ و B-۱، انجام تمرینات گسترده نیروهای ویژه و افزایش پروازهای نظامی در نزدیکی سواحل ونزوئلا بخشی از برنامه فزاینده فشار نظامی علیه کاراکاس است.
در پایان این گزارش آمده است: با وجود تأکید ترامپ بر مبارزه با مواد مخدر، برخی کارشناسان و مقامات سابق آمریکایی معتقدند عملیات «نیزه جنوبی» نشان میدهد دولت ترامپ مقابله با قاچاقچیان را با اهداف گستردهتر از جمله تحت فشار قرار دادن دولت مادورو و حتی احتمالاً تغییر رژیم، در هم آمیخته است.