وجود قرمزی یا خون در چشم میتواند ناشی از التهاب یا پارگی رگ‌های خونی باشد. عارضه‌ای که به آن خونریزی زیر ملتحمه‌ای میگویند. ملتحمه یک لایه شفاف نازک است که سطح داخلی پلک‌ها و سفیدی چشم را میپوشاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در ملتحمه چشم، رگ‌های خونی کوچک، گلبول‌های سفید و رشته‌های عصبی به مقدار زیادی وجود دارد. این رگ‌ها شکننده هستند و به راحتی پاره میشوند و باعث خونریزی زیر ملتحمه میشود.

خونریزی زیر ملتحمه معمولا به صورت یک طرفه و با شروع ناگهانی اتفاق میافتد طوری که بیمار بسیار نگران شده و سریعا به پزشک مراجعه میکند. اگر چه ظاهر این خونریزی بسیار نگران کننده است، اما در اغلب موارد مشکل جدی وجود ندارد و بعد از یک تا ۲ هفته خود به خود درمان میشود.

هر کسی ممکن است دچار این عارضه شود، اما افراد دارای فشار خون بالا و بیماران دیابتی بیشتر در معرض آن هستند. برخی فعالیت‌ها که باعث فشار آوردن بر روی چشم میشود، باعث پارگی رگ‌های خونی در سطح چشم میشود که عبارتند از:

مالش چشم ها:

دلایل متعددی وجود دارد که ممکن است شما چشمتان را مالش دهید، تحریک‌های کوچکی مانند گرد و غبار باعث میشود که شما، بدون حتی فکر کردن به آن چشمانتان را مالش دهید.

اگر چشمانتان خشک هستند، ممکن است شی در آن وجود داشته باشد که باعث شود آن را مالش دهید تا احساس خوبی بدست آورید؛ که با برخورد دستانتان به چشم، هر نوع میکروبی که وجود دارد رابه چشم‌ها منتقل میکند که ممکن است نتیجه آن پارگی رگ‌های خونی باشد.

فشار آوردن برای دید بهتر:

هر تلاش و کشش در چشم ممکن است باعث ایجاد پارگی در رگ‌های خونی شود. اگر شما برای دیدن اشیاء عینک میزنید و زمانی آن را در دسترس ندارید ممکن است که برای دید بهتر به چشم هایتان فشار وارد کنید که سبب آسیب خفیف به چشم میشود و پارگی رگ‌های خونی را ایجاد میکند.

عطسه کردن:

بدن ما ذاتا به یکدیگر متصل است و گاهی اوقات موقعی که یک عطسه سنگین را تجربه میکنیم ممکن است موجب پارگی رگ‌های خونی در چشم شود. آلرژی، سرماخوردگی و آنفلانزا میتواند منجر به عطسه شود که احتمال پارگی رگ‌ها را افزایش میدهد.

سرفه کردن:

زمانی که ما به هر دلیلی سرفه میکنیثم ممکن است باعث ایجاد پارگی در رگ‌های خونی شود. فشار ناشی از سرفه‌های سنگین میتواند بر رگ‌های خونی چشم نیز تاثیر بگذارد.

استفراغ:

در حالی که استفراغ یکی از چیز‌های غیر معمول است که همیشه اتفاق نمیافتد، اما به هر حال چیزی است که همه ما در رندگی به آن دچار شده‌ایم.

مشکلات شکم، استفاده بیش از حد از الکل، بیماری‌های صبحگاهی و مسمئمیت غذایی ممکن است باعث ایجاد استفراغ شود، که این میتواند فشار شدیدی به چشم وارد کند و یا حتی منجر به پارگی رگ‌های خونی شود.

گریه کردن:

متاسفانه در زندگی زمان‌های داریم که احساس فرسایش و ناتوانی میکنیم که غم و اندوه خود را اغلب از طریق گریه کردن سبک میکنیم که این ممکن است باعث پارگی رگ‌های خونی در چشم شود.

افزایش فشار بر روی چشم:

افزایش فشار بر روی چشم اغلب موجب شکستگی وپارگی رگ‌های خونی میشود. رفتن به سمت بالا در یک ترن هوایی، ماندن در یک حالت از یوگا برای مدت زمان طولانی، و یا حتی فشار بالا در هواپیما، میتواند باعث افزایش فشار در چشم شود که موجب شکستگی رگ‌های خونی چشم میشود.

فشار خون پایین:

فشار خون پایین، میتواند باعث آسیب جدی به شریان‌ها در بدن شود. فشار خون ممکن است در برخی از قسمت‌های بدن مسدود شود. این یکی از جدیترین شرایطی است که پارگی رگ‌های خونی در چشم بوجود میاید.

در چنین شرایطی فورا به پزشک مراجعه کنید.

در بیشتر موارد علائم پارگی یک رگ خونی در چشم وجود ندارد و در اکثر اوقات هم با دیدن خون روی سفیدی چشم متوجه آن خواهید شد. این که این پارگی رگ با درد همراه باشد خیلی نادر است. ممکن است کمی سوزش وجود داشته باشد، هر چند این چیزی نیست که جدی باشد و همه شما واقعا احساس میکنید که فقط یک ناراحتی عمومی است.

علائم پارگی و شکستگی رگ‌های خونی، خود بسیار واضح هستند. یک قسمت به رنگ قرمز روشن است که به طور معمول وجود ندارد در این موارد، رگ‌های خونی معمولا به یک ناحیه محدود میشود. اما مواردی وجود دارد که کل قسمت چشم، ممکن است دچار خونریزی شود.

در ۲۴ ساعت اول این اتفاق این قسمت بزرگتر است، اما هنگامی که روز اول رو به پایان میرود به آرامی شروع به کوچکتر شدن میشود در نهایت جذب میشود.

چه زمانی در خونریزی زیر ملتحمه چشم به چشم پزشک مراجعه کنیم؟

در صورت همراه بودن خونریزی زیر ملتحمه چشم با شرایط زیر باید به چشم پزشک مراجعه کرد:

سابقه فشارخون

سابقه اختلالات انعقادی خون

درد شدید

تغییرات بینایی مانند تاری دید، دوبینی

صدمه به چشم و سر

وقوع خونریزی همزمان در هر دو چشم

بررسی دلیل لکه خون در چشم

اگر شما هر گونه درد ناشی از این مشکل را تجربه کردید ممکن است که بخواهید به چشم پزشک مراجعه کنید. اگر نشانه‌های شما پس از گذشت چند روز بهبود نیابد و بد‌تر شوند نشانه‌ای از یک مشکل جدیتر است.

زمانی که به متخصص چشم مراجعه میکنید سابقه پزشکی شما را میگیرد؛ و در مورد هر نوع داروی که استفاده میکنید سوال میپرسد و یا در مورد مشکلات مربوط به چشم داشته‌اید نیز، چیز‌های میپرسد و ممکن است فشار خون شما را بگیرد.

اگر شما هر گونه زخم در چشم را تجربه کرده باشید به احتمال زیاد برایث تشخیص بهتر نیاز به آزمایش داشته باشید. پس از بررسی و آزمایش تشخیص کامل انجام خواهد شد، اگر مساله جدی‌تر باشد ممکن است به یک متخصص ارجاع داده شوید. اگر آسیب جدی وجود نداشته باشد میتوانید آنها را به سرعت درمان کنید.

۸ درمان خانگی برای پارگی رگ‌های خونی چشم‌ها و خونریزی زیر ملتحمه چشم:

۱_ خیار برای رفع لکه خون در چشم:

خیار دارای مزایای خنک کننده است، و دارای خواص آرام بخش میباشد. برای استفاده کردن از آن، ابتدا خیار را برش دهید و به مدت ۱ ساعت درون فریزر بگذارید.

خیار خنک را بیرون بیاورید، دو تکه را بردارید و آنها را روی پلک‌های بسته قرار دهید و پس از ۱۵ دقیقه بردارید. این کار را بار‌ها در طول روز تکرار کنید.

۲_ درمان لکه خون در چشم با تکه‌های یخ:

سرما سریع‌ترین و موثر‌ترین راه خلاص شددن از خونریزی به علت پارگی رگ‌های خونی چشم است. استفاده از یخ، جریان خون را کاهش میدهد و به راحتی به رگ‌های خونی کمک میکند.

اما توجه داشته باشید که یخ را به طور مستقیم بر روی چشم اعمال نکنید. بلکه آن را درون یک حوله نازک یا پارچه قرار دهید و سپس برای چند دقیقه روی پلک‌های بسته اعمال کنید این درمان را بار‌ها در طی روز تکرار کنید.

۳_ رفع لکه خون در چشم با گل یاسمن:

حدودا ۱۰ عدد گل یاسمن را جمع کنید و در داخل یک لیئان از آب استریل شده بریزید و اجازه دهید حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت درون آن خیس بخورد؛ و سپس با استفاده از یک قطره چکان ۲ الی ۴ قطره از این محلول را در چشم هایتان بریزید، این کار را ۳ بار در روز بریزید.

۴_ زغال اخته برای ازبین بردن لکه خون در چشم:

زغال اخته بهترین منبع آنتی اکسیدان است که برای تقویت دیواره‌های چشم بسیار مفید است. همچنین دیگر عملکرد‌های چشم را نیز ترویج میبخشد /فقط باید هر روز از آب زغال اخته بنوشید تا زمانی که علائم شما تسکین یابد.

۵_رفع لکه خون در چشم با قاشق:

یک قاشق چای خوری را بشویید و درون فریزر قرار دهید و بعد از ۱ ساعت آن را در بیارید و بر روی پلک بسته قرار دهید تا زمانی که به دمای معمولی برسد.

۶_چای کیسه‌ای برای لکه خون در چشم:

چای سبز دارای آنتی اکسیدان است و وقتی سرد میشود اثر خنک کنندگی را برای چشم دارد.

دو عدد چای کیسه‌ای را بر دارید، بشویید و به مدت ۱۰ دقیقه درون فریزر بگذارید؛ و بعد از نیم ساعت روی پلک‌های بسته قرار دهید، ۱۵ دقیقه صبر کنید و سپس آنها را دور بریزید.

۷_درمان لکه خون در چشم با گلاب:

گلاب نه تنها ضد باکتری است، بلکه اثر خنک کننده نیز دارد. در این مورد دو تکه پنبه را درون گلاب خیس کنید و سپس بر روی پلک‌های بسته قرار دهید و پس از ۱۵ دقیقه آن‌ها را دور بیاندازید، این کار را چندین بار در روز تکرار کنید.

۸_ شیر سرد برای از بین بردن لکه خون در چشم:

این نیز یک درمان خانگی فوری بسیار خوب است. پنبه را درون شیر سرد خیس کنید بر روی پلک بسته اعمال کنید و بعد از ۱۵ دقیقه آنها را دور بیاندازید.