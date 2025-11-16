رطوبت هوا در پنجاه و پنجمین روز از پاییز شهر‌های آبادان و خرمشهر را نمناک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط وقت دوشنبه وقوع پدیده مه یا مه رقیق پس از بارش و کاهش دید افقی بویژه در سواحل و مناطق جنوبِ غربی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: شمال خلیج فارس نیز طی این مدت مواج و گاهی همراه با بارش پراکنده و رعدوبرق خواهد بود.

او رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر را ۸۳ درصد اعلام کرد و گفت: هم اکنون دید افقی در این منطقه هزار و ۵۰۰ متر گزارش شده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۲۸ درجه و کمترین دما ۲۲ درجه سانتیگراد بوده است.