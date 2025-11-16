پخش زنده
امروز: -
دولت ترامپ همزمان با افزایش نارضایتی عمومی از گرانی کالاهای روزمره و تشدید فشارهای سیاسی و حقوقی، تلاش میکند سیاست اصلیاش در حوزه تجارت و افزایش تعرفهها را که قیمتها را بالا برده، توجیه کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک به نقل از واشنگتنپست، ترامپ روز جمعه با صدور یک فرمان اجرایی تعرفه طیف گستردهای از مواد غذایی از جمله قهوه، گوشت، موز و گوجهفرنگی را کاهش داد؛ اقدامی که برخلاف ادعاهای پیشین او نشان میدهد تعرفهها بر قیمت خردهفروشی تأثیر گذاشته است.
این گزارش افزود: مخالفت گسترده مردم، کاهش حمایت در کنگره و یک چالش حقوقی جدی در دیوان عالی موجب شده ترامپ تلاش کند از سیاست اقتصادی خود دفاع کند، در حالی که کاخ سفید همزمان توافقات جدیدی را برای تثبیت رویکرد تعرفههای بالا دنبال میکند.
نظرسنجی مشترک واشنگتنپست،ایبیسی و ایپسوس نشان میدهد تقریباً دو به یک رأیدهندگان با تعرفههای ترامپ مخالفاند؛ موضوعی که پس از پیروزی دموکراتها در انتخابات ایالتی و نارضایتی عمومی از هزینههای زندگی، کاخ سفید را نگران کرده است.
فرمان جدید ترامپ بزرگترین عقبنشینی او از تعرفههای اضطراری ماه آوریل محسوب میشود؛ تعرفههایی که ابتدا «بدون استثنا» معرفی شدند، اما اکنون حتی برای کالاهای کشورهایی که توافق تجاری با آمریکا ندارند، لغو شدهاند.
واشنگتن پست در ادامه نوشت: برخی کارشناسان مانند کریستوفر پادیلا، مقام ارشد تجاری سابق، میگویند دولت حالا میکوشد راهی برای توجیه کاهش تعرفههایی پیدا کند که از ابتدا نباید اعمال میشدند، زیرا فشار سنگینی بر هزینههای خانوارها وارد کردهاند. قطع تعرفه برخی کالاها پس از اعلام چند توافق تجاری با کشورهای آرژانتین، اکوادور، گواتمالا و السالوادور انجام شد، اما کاهشهای این هفته صرفاً پاسخی به افزایش قیمتهاست؛ در حالی که نرخ تورم سالانه ۳ درصد است، قیمتهایی مانند قهوه ۱۹ درصد و موز ۷ درصد افزایش یافتهاند.
در ادامه آمده است: با وجود فشارها، کاخ سفید از استراتژی تجاری خود دفاع میکند و میگوید تعرفهها «زمین بازی تجاری را برای کارگران آمریکایی هموار کرده» و سرمایهگذاری خارجی را به بیش از یک تریلیون دلار رسانده است. با این حال، بخش تولیدی که هدف اصلی حمایتهای تعرفهای بوده، دچار رکود شده و از ابتدای سال تاکنون ۳۳ هزار شغل صنعتی از بین رفته است، در حالی که اشتغال عمومی رشد داشته است.
واشنگتنپست در ادامه نوشت: ترامپ همچنین دوباره ایده پرداخت «سود سهام تعرفهای» به مردم را مطرح کرده و وعده داده هر فرد دستکم ۲۰۰۰ دلار دریافت خواهد کرد؛ اما هنوز هیچ طرح رسمی ارائه نشده و متحدان ترامپ در کنگره نیز حمایت محدودی نشان دادهاند. این گزارش افزود: همزمان، منتقدان میگویند تعرفهها هزینه سنگینی بر دوش خانوارها گذاشتهاند؛ فقط تعرفه قهوه در سال جاری ۳۵۸ میلیون دلار هزینه داشته و تعرفه خودروها بیش از ۱۳ میلیارد دلار بار مالی ایجاد کرده است.
مخالفت در کنگره نیز اوج گرفته و سنای آمریکا سه بار در یک هفته به بخشهایی از استراتژی تعرفهای ترامپ اعتراض کرده است، هرچند این رأیگیریها نمادین بودهاند و مجلس نمایندگان فعلاً محدودیتهایی برای بررسی لغو تعرفهها اعمال کرده است.
واشنگتن پست در پایان نوشت: مهمترین تهدید برای راهبرد ترامپ اکنون در دیوان عالی است؛ جایی که اگر تعرفههای اعمالشده طبق قانون اضطراری ۱۹۷۷ رد شوند، دولت مجبور به بازپرداخت بخشی از ۹۰ میلیارد دلار درآمد تعرفهای خواهد شد و ممکن است برای حفظ سیاست خود به قوانین قدیمیتر مانند ماده ۳۳۸ قانون ۱۹۳۰ متوسل شود.