به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان گفت: با اقدام به‌موقع اداره راه و شهرسازی، عملیات خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در سطح ۱۵۰۰ مترمربع انجام و اراضی یادشده با ارزشی بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال به بیت‌المال بازگردانده شد.

محمدصالح سعیدی گراغانی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۷۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی ملی و دولتی در محدوده و حریم شهرهای ریگان و گنبکی رفع تصرف شده است.

وی ضمن تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با متصرفان اراضی ملی، تصریح کرد:با هرگونه تجاوز و تصرف غیرقانونی اراضی ملی و دولتی برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد و اجرای دقیق و سریع احکام قضایی در راستای حفظ حقوق عامه و بیت‌المال با جدیت ادامه خواهد یافت.