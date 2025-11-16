به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز یکشنبه بیست و پنجم آبان منتهی در ساعت ۸ صبح در آبادان با ۱۶۶، خرمشهر با ۱۶۳، کارون با ۱۶۰، اهواز با ۱۵۴ و بهبهان با ۱۶۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های ماهشهر، آغاجاری، هفتکل، ملاثانی، سوسنگرد، شوشتر، لالی و دزفول در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و شهر‌های شادگان، هندیجان، رامشیر، رامهرمز، امیدیه، دزپارت، هویزه، اندیکا، اندیمشک و شوش در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

در این مدت وضعیت هوا در شهر‌های ایذه و مسجدسلیمان در وضع سبز و پاک قرار گرفت.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.