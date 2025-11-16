پیام استاندار لرستان به مناسب هفته کتاب و کتابخوانی
پیام استاندار لرستان در پیامی هفته کتاب و کتابخوانی را به همه ی کتابداران ،نویسندگان ،اهل قلم و دستاندرکاران عرصه نشر تبریک گفت.
پیام تبریک سید سعید شاهرخی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
کتاب، به عنوان یکی از گنجینههای ارزشمند فرهنگی بشر، در گذر تاریخ نقش بیبدیلی در گسترش علم و آگاهی ایفا کرده است،کتابها، دریچههایی به سوی جهانهای نو، اندیشههای تازه و افقهای روشنترند.
در دنیای امروز که سرعت تحولات و تغییرات اجتماعی و فناوری روزافزون است، کتاب همچنان بزرگترین و پراثرترین ابزار برای ارتقاء فرهنگ، معرفت و اندیشه است.
نهادینه کردن فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه نیز موضوعی است که توجه همه اقشار جامعه را میطلبد و در این راستا اهتمام در پیشرفت و توسعه فرهنگ کتاب و کتاب خوانی؛ گامی بلند در راه رسیدن به تکامل، فرزانگی و جاودانگی جامعه محسوب می شود.
در این میان کتابداران عزیز به عنوان سفیران فرهنگ و علم در جامعه، در خط مقدم این مأموریت قرار دارند. آنان با ایثار، تلاش و پشتکار، همواره در جهت ترویج کتابخوانی و نشر دانش گام بر میدارند.
امیدوارم که امسال با نگاهی متفاوت، هم استانیهای عزیز به کتابخانهها مراجعه کرده و با توجه به شعار امسال «بخوانیم برای ایران» ، در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور عزیزمان گام بردارند. چرا که ملتی که میخواند، میداند و ملتی که میداند، راه خود را به سوی آیندهای روشن میسازد.
اینجانب ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی فعالان این عرصه و تأکید بر اهمیت مطالعه در زندگی فردی و اجتماعی، امیدوارم که همگان با همت و تلاش مضاعف در جهت ارتقاء فرهنگ کتابخوانی و افزایش سطح آگاهی عمومی گام برداریم.
به مناسبت ۲۴ آبانماه، روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار و همچنین سی و سومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، فرصت را مغتنم شمرده و از صمیم قلب این روز بزرگ را به همه ی کتابداران ، نویسندگان ، اهل قلم، و دستاندرکاران عرصه نشر تبریک و تهنیت عرض می نمایم.