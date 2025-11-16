پخش زنده
امروز: -
کارگاه غیرقانونی تولید شیره خرما در کهنوج به علت رعایت نکردن بهداشت، تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، در بازدید مشترک دادستان، کارشناسان بهداشت محیط و عوامل انتظامی که با هدف کنترل و پیشگیری از تکثیر پشه آئدس انجام شد، یک کارگاه غیرمجاز تولید شیره خرما در یکی از واحدهای ضایعاتی شهرستان شناسایی و کشف گردید.
این کارگاه بهصورت کاملاً غیربهداشتی، بدون مجوز قانونی و با شرایط غیرقابلقبول بهداشتی در حال فعالیت بود که با دستور دادستان واحد مذکور پلمب و مسئول آن به همراه دو نفر دیگر بازداشت شدند.
همچنین تمامی تجهیزات و فرآوردههای موجود در محل تحت نظارت کارشناسان ضبط شد.
میرانی رییس مرکز بهداشت کهنوج در این خصوص گفت: کارشناسان بهداشت محیط این اداره در بررسیهای تکمیلی اعلام کردند که در این کارگاه تعداد ۱۵۶ دبه ۲۰ لیتری، معادل بیش از چهار و نیم تن شیره خرما کشف شد که به دلیل شرایط کاملاً غیربهداشتی تولید و نگهداری، همه این محمولهها برای معدومسازی انتقال و امحا گردید.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان کهنوج با تأکید بر تداوم بازدیدها، تشدید نظارتها و برخورد قانونی با متخلفان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز یا تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق شماره ۱۹۰ سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت گزارش کنند.