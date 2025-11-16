پخش زنده
امروز برای هرمزگان آسمان صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر و بعدازظهر وزش بادهای سطحی بر روی دریا پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا نیز آرام و شرایط برای رفت و آمدهای دریایی و فعالیت دریانوردی مساعد است.
حمزه نژاد افزود: از بعدازظهر فردا، با افزایش بادهای شمال غربی بر روی نیمه غربی خلیج فارس و شدت گرفتن این بادها از روز سه شنبه تا پایان روز پنجشنبه، آبهای خلیج فارس، فراساحل غرب، مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان مواج میشود.
وی توصیه کرد: در این مدت تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناورها در بنادر غربی استان صورت گیرد و شناورهای تجاری از رفت و آمد به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.
حمزه نژاد افزود: تا اواسط هفته، دما تغییر چندانی ندارد.