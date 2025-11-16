به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اسدالله ربانی مهر با بیان اینکه این جشنواره در راستای توجه به مسائل اجتماعی و نقش فعالان اجتماعی و تشکل‌های مردمی در حوزه اجتماعی و فرهنگی، برگزار می شود، لفزود: بازدهی فعالیت‌های اجتماعی بستگی به مشارکت مردم دارد و در این جشنواره فعالان اجتماعی شناسایی و قدردانی خواهند شد.

او تأکید کرد: در این جشنواره بخش‌های متنوعی، چون مسؤولیت اجتماعی، آئین‌های اسلامی و ملی، توسعه گردشگری، ازدواج و خانواده، محیط زیست، بهداشت و سلامت، کتاب‌خوانی، سواد رسانه‌ای و فضای مجازی، امور نیکوکاری، ورزش و‌جوانان و فرهنگ و هنر پیش‌بینی شده است.

مدیرکل اجتماعی استانداری همدان تصریح کرد: رویکرد جشنواره شهروند ارزشمند، فعالیت‌های اجتماعی و داوطلبانه در جامعه است و این جشنواره با همکاری سازمان‌های مردم نهاد استان و مؤسسه نگاه برتر سیمرغ و بر اساس آیبن نامه سازمان اجتماعی کشور برگزار می‌شود.

شهروندان می‌توانند برای معرفی و ثبت نام فعالان اجتماعی به نشانی https://B۲n.ir/ye۸۹۸۰ مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۹۱۸۹۱۲۳۵۵۶ در تماس باشند.