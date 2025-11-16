خراسان شمالی، کتاب‌خوان‌ترین استان کشور، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و مشارکت اهداکنندگان کتاب، شور و نشاط مطالعه را در دل مردم زنده کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مرجان بداغ‌آبادی، معاون کتابخانه مرکزی بجنورد گفت: سرانه مطالعه استان بالاتر از میانگین جهانی است و هم‌اکنون بیش از ۱۱ هزار عضو فعال در کتابخانه‌مرکزی ثبت‌نام کرده‌اند.

طهماسبی، سرپرست اداره کل کتابخانه‌های استان، کتاب را بهترین هدیه برای رشد فردی و اجتماعی دانست و افزود: کتابخانه شهید بهشتی آشخانه در سطح کشور جزو سه کتابخانه برتر معرفی شده است.

این دستاورد‌ها نشان می‌دهد خراسان شمالی با سرمایه‌گذاری در فرهنگ و ترویج کتابخوانی، مسیر روشنی برای رشد فرهنگی جامعه خود هموار کرده است

هفته کتاب از ۲۴ تا ۳۰ آبان فرصت مناسبی است تا جایگاه مطالعه و کتابخانه‌ها بیش از پیش به نمایش گذاشته شود.