سامانه بارشی فردا وارد میشود
سامانه بارشی فردا دوشنبه از سمت غرب مازندران وارد استان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ هواشناسی مازندران وضعیت جوی امروز یک شنبه را پایدار و همراه با افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق پیشبینی و اعلام کرد: کرد فردا آسمان نیمه ابری بتدریج ابری از سمت غرب استان با رگبار باران و وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد بود
بر اساس این گزارش احتمال بارش برف در ارتفاعات و گردنههای کوهستانی وجود دارد.
روز سهشنبه مجدداً جو مازندران پایدار میشود و این روند تا پایان هفته ادامه دارد
دریای خزر نیز امروز آرام و با موج کوتاه برای فعالیتهای دریایی مناسب است.
گلوگاه دیروز با ۲۱ درجه بالاترین دما در سطح استان و پل سفید و رینه با ۱۴ درجه کمترین دمای هوا را تجربه کردند.