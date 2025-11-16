بر اساس این گزارش احتمال بارش برف در ارتفاعات و گردنه‌های کوهستانی وجود دارد.





روز سه‌شنبه مجدداً جو مازندران پایدار می‌شود و این روند تا پایان هفته ادامه دارد





دریای خزر نیز امروز آرام و با موج کوتاه برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.گلوگاه دیروز با ۲۱ درجه بالاترین دما در سطح استان و پل سفید و رینه با ۱۴ درجه کمترین دمای هوا را تجربه کردند.