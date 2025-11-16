پخش زنده
امروز: -
فعالیتهای ورزشی در مدارس سراسر استان مازندران، امروز به دلیل آلودگی هوا ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران از لغو کلیه فعالیتهای ورزشی در مدارس سراسر استان، امروز یکشنبه ۲۵ ابان ۱۴۰۴ به دلیل آلودگی هوا خبر داد.
در جلسه اضطراری مدیریت آلودگی هوای مازندران که دیروز برگزار شد، مدیرکل بحران مازندران با اعلام لغو کلیه فعالیتهای ورزشی امروز در مدارس سراسر استان گفت: کودکان، افراد مسن و بیماران زمینهای قلبی و ریوی باید از هرگونه فعالیت در محیط باز خودداری کنند.
محمدی از شهرداریهای سراسر استان خواست نسبت به نصب ایستگاههای سنجش آلودگی هوا اقدام کنند.
مدیرکل محیط زیست مازندران نیز در این جلسه اعلام کرد: ۷۰ درصد منشأ گرد و غبار حاضر، خارجی و از کشورهای شمال شرق خزر وارد استان میشود.
محمدرضا کنعانی منابع داخلی آلودگی را شامل استاندارد نبودن معادن شن و ماسه و آتش زدن کاه و کلش برشمرد و افزود: هماکنون شاخص آلودگی هوا در آمل ۱۸۳ و در نکا ۱۵۷ است.
مدیرکل هواشناسی مازندران نیز با پیشبینی ماندگاری گرد و غبار تا ۲۴ ساعت آینده در استان گفت: پیامک هشدار برای تمام هماستانیها ارسال میشود.