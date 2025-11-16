بهره برداری از مرکز جدید داده دادگستری استان البرز
در مراسمی با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مرکز جدید داده دادگستری کل استان البرز به صورت رسمی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه این مراسم که با حضور محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد گفت: راهاندازی این مرکز داده بر اساس استانداردهای روز دنیا، علاوه بر افزایش چشمگیر ظرفیت ذخیرهسازی و نگهداری اسناد و پروندههای قضایی، قطعی شبکه و سامانههای رایانهای را در شعب دادگاهها و دادسراهای استان به حداقل میرساند.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین از ارتقای قابل توجه سرعت شبکه قضایی استان خبر داد و افزود: این افزایش سرعت، پاسخگویی سریعتر به مراجعان و ارسال و دریافت برخط استعلامهای قضایی را در کمترین زمان ممکن فراهم میکند.
فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به تلاشهای گسترده برای هوشمندسازی فرآیندهای قضایی اظهار داشت: این طرح با اتکا به توانمندی شرکتهای دانشبنیان ایرانی و نظارت دقیق کارشناسان دادگستری کل استان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال به ثمر رسیده است.
وی با اشاره به پیگیری و اجرای دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه با عنوان «هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پروندههای قضائی» در استان البرز اضافه کرد: در حال حاضر با بهرهگیری از زیرساختهای مدرن و پرسرعت این مرکز، امکان ابلاغ الکترونیک به روزانه بیش از ۱۰ هزار ابلاغیه قضایی رسیده و همچنین تمام مراحل رسیدگی به پروندههای قضایی به صورت دیجیتالی ثبت، بایگانی و با بالاترین سطح امنیت نگهداری میشوند.
رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به تسهیل دسترسی مردمی به خدمات قضایی متذکر شد: استان البرز اکنون دارای ۴۹ دفتر خدمات الکترونیک قضایی و ۳۸۵ شعبه قضایی است که تمامی خدمات قضایی از ثبت اولیه دادخواست یا شکواییه تا اجرای حکم را به صورت الکترونیک و با امکان رصد لحظهای تمام جزئیات پرونده در اختیار شهروندان قرار میدهد.