اتحادیه عرب موضعی صریح و مسئولانه در قبال غزه اتخاذ کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاسم اظهار کرد که مردم غزه با وجود اعلام توقف درگیری‌ها، همچنان هدف «جنگی ویرانگر» قرار دارند؛ جنگی که به گفته وی با کاهش کمک‌های انسانی، جلوگیری از روند بازسازی و تداوم محاصره در شرایط طاقت‌فرسا ادامه پیدا می‌کند.

این سخنان همزمان با آن صورت می‌گیرد که مقام ارشد آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد (آنروا) اعلام کرد که اسرائیل با ادامه اعمال محدودیت بر جریان کمک‌ها به غزه، جایی که جمعیت آن با شروع زمستان همچنان با کمبود شدید غذا و کالا‌های حیاتی مواجه است، قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.

ناتالی بوکلی، معاون کمیسر کل آنروا، به روزنامه گاردین گفت که تمام جهان از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید فشار بر کابینه اسرائیل را برای تضمین جریان نامحدود کمک‌ها به غزه افزایش دهند.

بوکلی در جریان سفر اخیر خود به بروکسل، در گفت‌و‌گو با این روزنامه انگلیسی عنوان کرد که آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد به اندازه کافی غذا، چادر و سایر ملزومات برای پر کردن معادل حداکثر ۶ هزار کامیون دارد.

وی افزود: درحالی که زمستان نزدیک می‌شود و قحطی همچنان گریبانگیر مردم است، بسیار مهم است که همه این کمک‌ها بدون تاخیر وارد غزه شوند. تدارکات ما می‌تواند غذا را برای کل جمعیت به مدت حدود سه ماه تامین کند. کمک‌ها در اردن و مصر است و نمی‌تواند وارد شود. این در مورد سایر آژانس‌های سازمان ملل متحد نیز صدق می‌کند، زیرا محدودیت‌ها و موانع هنوز وجود دارد.

بوکلی تخمین زد که تنها حدود نیمی از ۵۰۰ تا ۶۰۰ کامیون مورد نیاز روزانه، «اگر چنین باشد»، وارد سرزمین ویران‌شده می‌شدند.