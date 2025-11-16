شمال شرق شیراز به بزرگراه مجهز میشود
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، از ساخت بزرگراه محور شمال شرق این کلانشهر خبر داد.
محمد فرخزاده اظهار کرد: با امضای تفاهمنامه سهجانبه میان شهرداری شیراز، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور و سرمایهگذاری بخش خصوصی، روند اجرای بزرگراه کنارگذر شمالشرقی شیراز پس از پنج سال توقف، دوباره آغاز شد.
وی تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه، این محور جادهای به طول تقریبی ۲۲ کیلومتر و با چهار خط رفت و برگشت اجرا خواهد شد. هدف از اجرای این پروژه، تکمیل رینگ ترافیکی شیراز، کاهش تراکم ورودیهای شمالی و افزایش ایمنی سفرهای برونشهری است.
به گفته فرخزاده، برآورد اولیه هزینه سرمایهگذاری کامل پروژه، شامل عملیات اجرایی، مطالعات، تملک اراضی و سایر هزینههای جانبی، طبق ارقام سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۴۴ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال است. همچنین مجموعهای از تأسیسات جانبی شامل پلیسراه، اورژانس، ایستگاه اخذ عوارض و راهدارخانه نیز در قالب پروژه احداث خواهد شد.
وی عنوان کرد: فعالسازی مجدد کنارگذر شمالشرقی، اقدامی مؤثر در توزیع بار ترافیک و کاهش گرههای ترافیکی ورودیهای اصلی شهر است و میتواند نقش تعیینکنندهای در ارتقای سطح ایمنی سفرها ایفا کند.