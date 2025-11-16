به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آذرماه ماه از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ آغاز شده است.

پیش فروش بلیت در کلیه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ آذر و مسیر‌های برگشت تا اول دی) از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز شده است.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز یکشنبه ۲۵ آبان از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

همچنین از ساعت ۱۴ به بعد امروز، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.

یاداور می‌شوم مردم و مسافران مازندران می‌توانند برای تهیه بلیت قطار در مسیر ساری- تهران؛ گرگان-ساری-تهران و ساری- مشهد و خطوط دیگر اقدام کنند.