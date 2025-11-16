



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل هواشناسی فارس از احتمال بارش خفیف و پراکنده در برخی نقاط شمال غربی استان خبر داد.

قاسم حسینی افزود: تا روز دوشنبه، ۲۶ آبان در مناطق غرب و شمال استان فارس افزایش ابر و احتمال رخداد بارش خفیف و پراکنده در برخی از نقاط شمال غربی استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی فارس تصریح کرد: طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۷ و ۲۸ آبان آسمانی اغلب صاف در سطح استان فارس پیش‌بینی می‌شود.

حسینی همچنین در خصوص دمای هوا نیز بیان کرد: به لحاظ شرایط دمایی طی سه شب آینده روند تغییرات دما در سطح استان فارس افزایشی است.