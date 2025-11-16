دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی استان همدان نتایج برترین‌های مسابقات قهرمانی کشور سوپر اندرو را که به میزبانی همدان برگزار شد، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد صادقی گفت: این رقابت‌ها در سه کلاس حرفه‌ای، نیمه‌حرفه‌ای و بانوان با حضور سوارکاران استان‌های مختلف برگزار شد و ورزشکاران عملکرد قابل توجهی از خود به جا گذاشتند.

او افزود: در کلاس حرفه‌ای، فرشاد رستمی از همدان، محمد ایزک شیریان از مازندران و نوید مارکویی از مازندران به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیل‌رانی استان همدان تأکید کرد: در کلاس نیمه‌حرفه‌ای نیز علیرضا مصطفوی و داوود وکیلی هر دو از همدان، به مقام‌های اول و دوم رسیدند و رامین میرسعیدی از قزوین جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

این مسئول تصریح کرد: در کلاس بانوان، عسل قربانی از مازندران، ملیکا کدخدایی از کرمانشاه و شیما زنجیردار از اراک به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

صادقی با اشاره به سطح مطلوب رقابت‌ها گفت: همدان به دلیل وجود زیرساخت‌های مناسب و ظرفیت بالای فنی، توانایی میزبانی رویداد‌های ملی و تخصصی موتورسواری را دارد.