به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نخستین کمک مردمی برای مشارکت در ساخت بیمارستان مادر و کودک بجنورد توسط خانواده مرحومه شهین قمی، معلم دلسوز و محبوب، به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به حساب دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی واریز شد.

رئیس اداره سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: این کمک ارزشمند که به نیت نذر سلامت و از محل هزینه مراسم چهلم این معلم فرهیخته پرداخت شده، آغازگر جریان مشارکت‌های مردمی برای ساخت بیمارستان مادر و کودک به شمار می‌رود.

دکتر مجید پورخیاط همراهی خانواده‌ها و خیرین در چنین مقاطع، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های درمانی استان دارد و می‌تواند روند آغاز عملیات اجرایی و تکمیل پروژه را تسریع کند.

اقدام خانواده مرحومه قمی الگویی ارزشمند در فرهنگ‌سازی مشارکت اجتماعی و حمایت از حوزه سلامت است.