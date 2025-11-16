پخش زنده
هزینه مراسم چهلم معلم، آغازگر مشارکت مردمی در ساخت بیمارستان مادر و کودک بجنورد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نخستین کمک مردمی برای مشارکت در ساخت بیمارستان مادر و کودک بجنورد توسط خانواده مرحومه شهین قمی، معلم دلسوز و محبوب، به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به حساب دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی واریز شد.
رئیس اداره سازمانهای مردمنهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: این کمک ارزشمند که به نیت نذر سلامت و از محل هزینه مراسم چهلم این معلم فرهیخته پرداخت شده، آغازگر جریان مشارکتهای مردمی برای ساخت بیمارستان مادر و کودک به شمار میرود.
دکتر مجید پورخیاط همراهی خانوادهها و خیرین در چنین مقاطع، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای درمانی استان دارد و میتواند روند آغاز عملیات اجرایی و تکمیل پروژه را تسریع کند.
اقدام خانواده مرحومه قمی الگویی ارزشمند در فرهنگسازی مشارکت اجتماعی و حمایت از حوزه سلامت است.