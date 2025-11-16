پخش زنده
شاخص آلودگی هوای اصفهان پس از یازده روز پیاپی کاهش یافت البته هوای خمینی شهر و قهجاورستان همچنان ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان پس از ۱۱ روز آلودگی شدید، امروز صبح به زیر ۱۰۰ AQI و وضعیت قابل قبول رسید.
هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۹۰ AQI پس از یازده روز پیاپی آلودگی، در وضعیت قابل قبول قرار گرفت. آلودگی هوا در پی فعالیت سامانه ناپایدار جوی طی شبانه روز گذشته کاهش یافته است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان با عدد ۹۲، پارک زمزم ۸۹، بزرگراه خرازی ۶۷، رودکی ۵۹، رهنان ۸۴، سپاهانشهر ۶۹، خیابان فیض ۸۶، کردآباد ۹۰، میرزا طاهر ۷۴، هزار جریب ۷۱ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه دانشگاه صنعتی با عدد ۱۳۰، فرشادی ۱۰۴ و بولوار کاوه ۱۲۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و زینبیه با عدد ۱۶۰ AQI ناسالم برای عموم افراد است. امروز نیز وضعیت هوا در ایستگاه خمینی شهر و قهجاورستان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.