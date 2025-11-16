کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی و امور دریانوردی مساعد است.

شرایط دریایی مساعد برای تردد‌های دریایی و امور دریانوردی، ۲۵ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: کماکان شرایط جوی و دریایی پایداری در استان پیش بینی می‌شود و آسمان صاف تا کمی ابری همراه با گذر ابر و در بعدازظهر با وزش باد‌های سطحی برروی دریا پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر فردا، افزایش باد‌های شمال غربی برروی نیمه غربی خلیج فارس پیش بینی می شود و با شدت گرفتن وزش باد‌ از سه شنبه ۲۷ آبان تا پایان پنجشنبه ۲۹ آبان، آب‌های خلیج فارس، فراساحل غرب استان ومناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان مواج خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود در این مدت تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌ها در بنادر غربی استان در نظر گرفته شود و شناور‌های تجاری از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.

او افزود: از لحاظ دمایی تا اواسط هفته، دما تغییر چندانی نخواهد داشت.