به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: با برنامه‌ریزی و هماهنگی انجام‌شده به همت دکتر علی بهادر فوق‌تخصص جراحی اطفال شیراز ضمن معاینه بیمارستان در بیمارستان شهدای خلیج فارس تعدادی از بیماران اطفال نیازمند جراحی تحت عمل موفقیت‌آمیز قرار گرفتند.

دکتر الله کرم اخلاقی افزود: این حضور با هدف ارتقای سطح خدمات آموزشی و درمانی در حوزه جراحی اطفال و تقویت ارتباطات علمی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و بوشهر انجام شد که بی‌تردید در رشد توان تخصصی و علمی استان بوشهر نقشی مؤثر خواهد داشت.

دکتر حسن کشاورز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: حضور استادان برجسته از دانشگاه‌های دیگر فرصتی ارزشمند برای انتقال دانش و تجربه میان تیم‌های تخصصی است، این تعاملات نه‌تنها موجب تقویت بنیه علمی همکاران می‌شود، بلکه سطح خدمات درمانی ارائه‌شده به بیماران استان را نیز ارتقا می‌بخشد.