به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

شاهرود:

-میدان آزادی خیابان شهید سنندجی از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰

سرخه:

-بلوار جمهوری، بلوارمهر، خیابان جهاد از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰