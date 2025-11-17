پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
-میدان آزادی خیابان شهید سنندجی از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰
سرخه:
-بلوار جمهوری، بلوارمهر، خیابان جهاد از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰