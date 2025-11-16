دادستان عمومی و انقلاب آبادان از رسیدگی ویژه به پرونده ستاره حیدری دختر مفقود شده آبادان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دادستان عمومی و انقلاب آبادان از تشکیل پرونده قضایی درباره دختر مفقود شدن ساکن این شهرستان خبر داد و گفت: این موضوع به‌صورت ویژه در نیروی انتظامی در حال رسیدگی است.

روح‌الله زندی در رابطه با مفقودی دختری ۱۷ ساله در این شهرستان به نام ستاره حیدری اظهار کرد: در رابطه با مفقودی این فرد که ساکن شهرستان آبادان است، پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی بیان کرد: با توجه به نقطه‌زنی‌های انجام‌شده و رصد دوربین‌های مداربسته مشخص شد این فرد در حوالی یکی از مناطق این شهرستان مفقود شده است؛ به همین دلیل، پرونده با دستور قضایی برای رسیدگی به پلیس آگاهی آبادان ارجاع شده است.

پلیس آگاهی از بدو تشکیل پرونده، اقدامات و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده و این پرونده به صورت ویژه در حال رسیدگی است که به محض پیدایش فرد مورد نظر، نتیجه متعاقباا اعلام خواهد شد.

روح‌الله زندی خطاب به شهروندان گفت: به اخبار کذب توجه نکنند و اخبار واقعی را از طریق منابع رسمی دنبال کنند.

ستاره حیدری ۱۷ ساله، آخرین‌بار، ساعت ۸ شب روز پنجشنبه ۱۵ آبان‌، هنگام خروج از منزل توسط دوربین‌های مداربسته رؤیت شده و پس از آن هیچ‌ اثری از او نیست.

خانواده این دختر جوان از شهروندان درخواست کردند هرگونه اطلاعات یا سرنخ درباره این موضوع را به مراجع انتظامی اطلاع دهند.