مدیر روابط عمومی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: شاخص کیفی هوای ۷ شهر استان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۶ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهریار عسکری اظهار کرد: براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۷ صبح امروز یکشنبه ۲۵ آبان، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه نیوساید اهواز ۱۵۹، استانداری خوزستان در اهواز ۱۵۳، معاونت بهداشت دانشگاه جندی شاپور اهواز ۱۵۴، ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۵۲، مرکز بهداشت شرق اهواز ۱۷۱، پادادشهر اهواز ۱۵۶، پست برق شماره ۳ اهواز ۱۵۱، ایستگاه کارون ۱۶۳، ایستگاه دانشگاه علوم پزشکی آبادان ۱۷۷، ایستگاه آبادان ۱۶۷، خرمشهر ۱۶۵، ماهشهر ۱۵۹، آغاجاری ۱۵۶ و ایستگاه شماره ۲ بهبهان ۱۶۱ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم» و «قرمز» بوده است.
وی افزود: همچنین هوای دزفول، شوشتر، ملاثانی، ماهشهر، آغاجاری و هفتکل در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
عسکری بیان کرد: بنا بر شاخص ۲.۵ میکرون، هوای هویزه، اندیمشک، لالی و اندیکا در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود. براساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.