فرمانده انتظامی شهرستان سمنان از کشف هزار و ۳۰۵ بسته توتون و تنباکو قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ عباس عرب گفت : ماموران پلیس با اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، فردی را که قاچاق توتون تنباکو غیر مجاز می کرد ؛ شناسایی کردند .

سرهنگ عرب افزود: پلیس با هماهنگی‌های لازم، در عملیاتی غافلگیرانه در بازرسی منزل متهم، هزار و ۳۰۵ بسته توتون و تنباکو قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۴۰۲ میلیون ریال کشف و ضبط کرد.

پرونده قضایی در این رابطه تشکیل و متهم به مراجع قضایی معرفی شد.