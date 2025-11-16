در سومین رویداد جایزه ملی جوانی رئیس جمهور با تقدیم لوح تقدیر و تندیس از استاندار آذربایجان شرقی به عنوان مدیر برتر در میان استان‌ها تقدیر کرد.

در رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت که با حضور رئیس‌جمهور و تعدادی از اعضای دولت برگزار شد دکتر پزشکیان با تقدیم لوح تقدیر و تندیس از بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به عنوان مدیر برتر در میان استان‌ها تقدیر کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی

این تقدیر ملی به خاطر همت والا، کوشش صادقانه و حضور ارزشمند سرمست در مسیر ترویج و تحقق سیاست‌های خانواده‌محور و جمعیت‌گرا صورت گرفت.