در سومین رویداد جایزه ملی جوانی رئیس جمهور با تقدیم لوح تقدیر و تندیس از استاندار آذربایجان شرقی به عنوان مدیر برتر در میان استانها تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت که با حضور رئیسجمهور و تعدادی از اعضای دولت برگزار شد دکتر پزشکیان با تقدیم لوح تقدیر و تندیس از بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی به عنوان مدیر برتر در میان استانها تقدیر کرد.
این تقدیر ملی به خاطر همت والا، کوشش صادقانه و حضور ارزشمند سرمست در مسیر ترویج و تحقق سیاستهای خانوادهمحور و جمعیتگرا صورت گرفت.