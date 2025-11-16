سرپرست جهاد کشاورزی مازندران از صادرات حدود ۲۱ هزار تن میوه شامل کیوی، نارنگی و پرتقال از استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از صادرات بیش از ۲۰،۸۰۰ تن میوه شامل کیوی، نارنگی و پرتقال از استان خبر داد و این موفقیت را نماد عینی نقش صادرات به عنوان محرک اصلی توسعه اقتصادی و کشاورزی استان عنوان کرد.

اسداله تیموری یانسری با اعلام آمار صادرات محصولات کشاورزی تا تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴، بر اهمیت صادرات و نقش بیبدیل آن در توسعه اقتصادی و رونق بخش کشاورزی تاکید کرد.

وی در خصوص آخرین آمار صادرات کیوی گفت: ۱۷۱ محموله به وزن ۳۹۲۲.۷۳ تن به کشور هند و ۲۵۷ محموله به وزن ۵۱۹۰.۱۶ تن به سایر کشور‌های جهان صادر شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران مجموع صادرات کیوی در این روز را ۴۲۸ محموله به وزن ۹۱۱۲.۸۸۴ تن اعلام کرد.

تیموری در ادامه به آمار صادرات نارنگی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۳۸۰ محموله نارنگی به وزن ۷۶۶۴.۱۵ تن از استان صادر شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین آمار صادرات پرتقال را اعلام و تصریح کرد: میزان صادرات پرتقال نیز ۲۱۶ محموله به وزن ۴۰۹۲.۶۴۵ تن بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این حجم از صادرات، گواه ظرفیت بالای استان مازندران در تأمین نیاز بازار‌های جهانی است، خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی، به ویژه در بخش کشاورزی، نه تنها باعث ارزآوری و تقویت اقتصاد ملی می‌شود، بلکه با ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار، بهره برداران و کشاورزان زحمتکش را نیز مستقیم بهره‌مند می‌سازد.