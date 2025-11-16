پخش زنده
مدیرکل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس استان: در حال حاضر، ۹ پروژه فعال در قالب رویداد «بساز مدرسه» در استان یزد در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، کاظمی گفت : رویداد فرهنگی آموزشی «بساز مدرسه» با استقبال گسترده مسئولان، مدیران استانی و آحاد مردم، به ویژه با پیوستن دکتر پزشکیان رئیس جمهور، جانی تازه گرفته و به نمادی از همبستگی در راستای توسعه زیرساختهای آموزشی و ترویج فرهنگ مدرسه سازی در استان یزد تبدیل شده است. کاظمی افزود: این رویداد با هدف ایجاد فضاهای آموزشی نوین و تقویت مشارکت مردمی در امر خیر مدرسه سازی، گامهای مؤثری برداشته است.
وی ادامه داد:مدیران استان یزد نیز با اعلام حمایت قاطع از این رویداد، به اهدای بخشی از حقوق خود یا تخصیص مبالغی به این امر خداپسندانه پیوستهاند، که نشاندهنده عزم جدی مسئولان برای تحقق اهداف این پویش است.
مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان یزد گفت: در حال حاضر، ۹ پروژه فعال در قالب رویداد "بساز مدرسه" در استان یزد در دست اجراست.
وی ادامه داد: شهروندان یزدی میتوانند با مراجعه به وبسایت رسمی این رویداد به نشانی https://besazemadrese.ir و انتخاب استان یزد، با هر میزان مشارکت مالی، در ساخت و توسعه این پروژهها سهیم شوند، البته این مشارکت نه تنها به ارتقای زیرساختهای آموزشی کمک میکند، بلکه به عنوان ذخیرهای ارزشمند برای آخرت نیز محسوب میشود.
مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان یزد گفت: این رویداد فرهنگی آموزشی، فراتر از ساخت و ساز فیزیکی، به دنبال نهادینهسازی فرهنگ مدرسه سازی در جامعه است.
کاظمی افزود: استان یزد که همواره به برخورداری از سرمایه اجتماعی بالا و مشارکت فعال در امور خیر شهره بوده است، در این زمینه نیز پیشگام است.
وی در ادامه افزود: دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم، بر لزوم توسعه عدالت در فضاهای آموزشی تأکید ویژهای دارند و مشارکت مردمی را عنصری جداییناپذیر در تحقق این هدف میدانند. در همین راستا، در ابتدای اجرای نهضت توسعه فضاهای آموزشی در استان یزد، ۱۲۹ پروژه تعریف شد که تا کنون ۳۰ پروژه آن به بهرهبرداری رسیده است. پیشبینی میشود ۳۰ پروژه دیگر تا پایان سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری برسد و مابقی ۶۹ پروژه نیز تا پایان سال مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان یزد گفت:این آمار نشاندهنده پیشرفت قابل توجه و عزم راسخ برای رفع کمبودها در حوزه فضاهای آموزشی استان یزد است.