پخش زنده
امروز: -
عملیات کپه کاری در ۱۲۳ هکتار از مراتع بویین میاندشت آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری بویین میاندشت با اشاره به اینکه ۵۷ سامانه عرفی مرتعی در این شهرستان وجود داردگفت: امسال در سه سامانه عرفی که روستاهای تیرکرت، میرآباد وماهورک، عملیات کپه کاری آغاز و هزینهای ۵ میلیاردریالی آن از محل درآمد استحصال کتیرای سالجاری تامین شده است.
رضاعلی روستای افزود: کاهش میزان فرسایش خاک، افزایش تولید علوفه و بالابردن توان اکولوژیک مرتع از اهداف طرح کپه کاری است و گونههای بومی منطقه از جمله جاشیر وکما کشت میشود.
اعظم سلیمانی کارشناس مرتع اداره منابع طبیعی وآبخیزداری بویین میاندشت نیز گفت:به دلیل افزایش فشار چرای دام، خشکسالیهای متوالی، بهره برداریهای ناصحیح وآتش سوزهای های که به دلیل افزایش دمای هوا رخ میدهد، مراتع از نظر پوشش گیاهی دچار فقر میشوند به همین خاطر با اجرای عملیات اصلاح واحیا با کاهش فرسایش خاک و تقویت پوشش گیاهی تولید علوفه افزایش مییابد.