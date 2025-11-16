صدا و سیمای استان زنجان با مستند خبری «پیرغلامان دیار من» در بیست‌ودومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی افتخار آفرینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ صدا و سیمای استان زنجان با مستند خبری «پیرغلامان دیار من» در بیست‌ودومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی موفق به کسب تندیس و لوح تقدیر شد.

این مستند به تهیه‌کنندگی مریم محمدی، زندگی عاشقان و پیرغلامان حسینی زنجان را به تصویر می‌کشد و تلاش مردانی را روایت می‌کند که سال‌ها در راه آیین عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) عمر خود را صرف کرده و یاد و نام کربلا را زنده نگه داشته‌اند.

در مراسم اختتامیه این اجلاس، دکتر پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، از این اثر تقدیر کرد.

موفقیت «پیرغلامان دیار من» نمادی از جایگاه فرهنگی و معنوی زنجان و ارادت خادمان دلسوخته‌ای است که نسل‌ها مشعل عزاداری امام حسین (ع) را روشن نگه داشته‌اند.