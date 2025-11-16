پذیرایی فوتسالیستهای پردیس از نماینده تهران
خبرهایی از پذیرایی فوتسالیستهای پردیس قزوین از نماینده تهران تا عنوان چهارمی ورزشکار استان در بازیهای دوگانه همبستگی کشورهای اسلامی را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ تیم پردیس در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال میزبان عرشیای شهر قدس خواهد بود.
این بازی از ساعت ۱۶ فردا در سالن شهید بابایی قروین برگزار خواهد شد.
نماینده استان با کسب ۱۴ امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد.
عنوان چهارمی ورزشکار استان در بازیهای دوگانه همبستگی کشورهای اسلامی
میثم رضایی در رقابتهای دوگانه بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با رکورد ۵۸ دقیقه و چهار ثانیه از کسب مدال بازماند و چهارم شد.
بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی عربستان در حال برگزاری است.
صف آرایی نماینده قزوین مقابل شهر آرکا کرج
تیم کیان جوان قزوین در هفته نخست لیگ چهار فوتبال باشگاههای کشور به مصاف شهر آرکای کرج میرود.
این بازی از ساعت ۱۴ امروز در ورزشگاه شهید رجایی قزوین برگزار میشود.
نماینده استان در گروه دوم لیگ چهار فوتبال باشگاههای کشور قرار دارد.