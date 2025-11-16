بررسی مشکلات سه طرح گردشگری در سیسخت
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی دنا از سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد ریالی در مرکز گردشگری و تعمیر و تجهیز مجتمع اقامتی بندان سی سخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی اکبر پاک در حاشیه بازدید از مراکز اقامتی و گردشگری شهر سیسخت، گفت: خوشبختانه مراکز اقامتی خوبی در شهر سی سخت احداث شده که مشکل کمبود زیرساختهای گردشگری در حوزه جذب گردشگر را مرتفع میکند.
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا، یکی از مراکز اقامتی مهم در شهر سی سخت را هتل سیمرغ عنوان کرد و افزود: سرمایهگذار این طرح مهم گردشگری به تازگی با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار زیر ساختهای جدیدی را در این مجموعه که شامل سالن پذیرایی و رستوران است ایجاد کرده که با این اقدام برای حدود به ۱۸ نفر اشتغالزایی ایجاد شده است.
پاک تصریح کرد: سرمایهگذار هتل سیمرغ به دنبال توسعه زیرساختهای دیگر از جمله فضاسازی محوطه و ایجاد کافی شاپ است که برای تکمیل این مرحله نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی است.
او ادامه داد: این سرمایه گذاری توسط ادارهکل میراث فرهنگی استان برای استفاده از تسهیلات بانکی معرفی شده که باید اقدامات لازم در خصوص جذب تسهیلات را انجام دهد.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان دنا همچنین از تعمیر و تجهیز مجتمع اقامتی بندان سی سخت خبرداد و گفت: این اقدام با اعتبار حدود به ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی ۱۴۰۳در حال انجام است.
پاک ادامه داد: یک طرح گردشگری دیگر متعلق به یک سرمایهگذار بومی در شهر سی سخت امروز مورد بازدید قرار گرفت که اقدامات لازم در خصوص تشکیل پرونده و اخذ مجوزات از واحد سرمایهگذاری ادارهکل برای متقاضی واحد گردشگری تشریح شده است.