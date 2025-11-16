



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری آیین اقامه نماز طلب باران در سراسر استان خبر داد و اعلام کرد که این مراسم در شیراز به امامت آیت‌الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز همراه با قرائت دعای توسل برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان با اشاره به محل برگزاری این مراسم در شیراز گفت: نماز طلب باران دوشنبه، ۲۶ آبان ماه در صحن احمدی حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) اقامه خواهد شد. پیش از اقامه نماز، دعای توسل توسط مداح اهل بیت (ع)، سید عباس انجوی قرائت می‌شود.

ملک‌مکان تصریح کرد: این آیین معنوی از ساعت ۹:۳۰ صبح آغاز می‌شود و از عموم مردم مؤمن و خداجوی استان برای شرکت در این برنامه معنوی دعوت به عمل می‌آید.