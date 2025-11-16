مسئول معاونت روابط عمومی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: پاسداران خواهر ، برادر و سربازان در مسابقات نهایی قرآن کریم سپاه خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ نعمتی اظهار کرد: پاسداران خواهر، برادر و سربازان سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان در مسابقات سراسری قرآن کریم سپاه که به میزبانی معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه سپاه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) در مشهد مقدس برگزار شد، موفق به کسب عناوین برتر شدند.

وی افزود: در این دوره از مسابقات حامد کرم‌الله چعب رتبه دوم رشته قرائت تحقیق، سرباز وظیفه عباس ودائی رتبه سوم رشته قرائت ترتیل سربازان وظیفه کل سپاه را کسب کردند.

سرهنگ نعمتی بیان داشت: در بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم نهایی خواهران سپاه نیز سرکار خانم زینب عارف نظر موفق به کسب رتبه اول رشته حفظ ۲۰جزء قرآن کل سپاه شد.

مسئول معاونت روابط عمومی سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان ادامه داد: جا دارد این موفقیت‌ها را به جامعه بزرگ قرآنی استان و فرهنگیاران قرآنی سپاه حضرت ولیعصر (عج) تبریک و تهنیت عرض کنم.