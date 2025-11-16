با هدف رفع رکود در ساخت‌وساز، بسته جامع حمایت از سرمایه‌گذاران و سازندگان در شهرداری مشهد تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست اداره کل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد در حاشیه همایش توجیحی طرح جامع توسعه و رونق سرمایه گذاری در ساختمان، گفت: ساخت‌وساز در سال‌های اخیر با مشکلاتی جدی مواجه بوده و باوجود انتظار برای بازگشت رونق پس از چهار سال، این اتفاق رخ نداده است.

حسین فرهادیان افزود: پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه نیز رکود موجود تشدید و همین موضوع باعث شد شهرداری بسته‌ای با عنوان «رونق سرمایه‌گذاری» تدوین کند که این بسته نتیجه بیش از سه ماه تلاش مستمر همکاران در ستاد و مناطق است.

او درباره مفاد این طرح، گفت: تلاش شده این مصوبه همه گروه‌های سرمایه‌گذار را که در پرداخت‌های پروانه یا پایان‌کار با مشکل مواجه هستند، پوشش دهد.

فرهادیان توضیح داد: از معرفی سرمایه‌گذاران به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات گرفته تا اصلاح شیوه‌های تقسیط، همه با هدف ایجاد شرایط بهتر برای پرداخت هزینه‌ها طراحی شده است.

وی به یکی از نوآوری‌های این مصوبه اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار امکان بهره‌گیری از واحد‌های آماده بهره‌برداری فاقد پایان‌کار به‌جای پرداخت نقدی فراهم شده است.

به گفته او، در قالب این کار با اخذ تضامین بانکی، دریافت سند سهم زمین به نام شهرداری یا حتی واگذاری واحد به‌جای وجه نقد انجام می‌شود؛ ضمن آنکه سرمایه‌گذاران همچنان می‌توانند از تخفیف نقدی نیز برخوردار شوند.

سرپرست اداره کل درآمد‌های عمومی، ایجاد پایگاه فعالین ساخت‌وساز را از دیگر بخش‌های مهم این مصوبه دانست و افزود: سازندگانی که دو ساختمان را در پهنه حمایتی تعیین‌شده، ساخته یا یک پروانه از گروه «د» را به اتمام رسانده باشند، می‌توانند از مشوق‌ها و تخفیف‌های این بسته بهره‌مند شوند.

فرهادیان با بیان اینکه تعداد آیتم‌های این بسته بسیار زیاد و متنوع است، ابراز امیدواری کرد که این مصوبه بتواند تمام سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه ساخت‌وساز را تحت پوشش قرار دهد و گره مشکلات موجود در مسیر صدور پایان‌کار و پرداخت‌ها را باز کند.