فرماندار اردبیل، گفت: سازمانهای مردم نهاد در پاکسازی ورودیهای شهر اردبیل نقش مهم و اساسی دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در بازدید از عملیات پاکسازی ورودیها و جادههای مواصلاتی اردبیل، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اساسی در شهرستان اردبیل، پاکسازی ورودیها و جادههای مواصلاتی شهر اردبیل است که در این راستا پاکسازی ورودی جاده مواصلاتی اردبیل از سمت نمین انجام شد.
وی افزود: ورودیهای شهر اردبیل و حریم و اطراف جادههای مواصلاتی شهرستان اردبیل به طور ویژه انجام میشود و دستگاههای متولی نیز در این زمینه باید ورود جدی داشته باشند.
فرماندار اردبیل تصریح کرد: با توجه به گردشگری بودن شهرستان اردبیل، باید ورودیهای این شهرستان به طور ویژه ساماندهی و زیباسازی شود.
قلندری نقش سازمانهای مردم نهاد را در پاکسازی ورودیهای شهر اردبیل بسیار مهم عنوان کرد و گفت: در این زمینه مشارکت خوبی در اردبیل صورت گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل نیز خاطرنشان کرد: پویش عمومی «پاکسازی مسیرهای سبز اردبیل» با هدف صیانت از محیط زیست، ارتقای جلوههای بصری محورهای گردشگری استان و نهادینهسازی فرهنگ مشارکت اجتماعی در حفظ پاکیزگی محیط انجام شد.
کیومرث سفیدی با اشاره به تداوم پاکسازی اضافه کرد: این پویش با همکاری فرمانداری اردبیل، اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها و سازمانهای مردم نهاد برگزار شد.
وی بیان کرد: مسیر اردبیل – نمین از پل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تا پلیس راه اردبیل – آستارا و بالعکس و مسیر اردبیل – سرعین از پل نیایش تا سه راهی سرعین و بالعکس پاکسازی میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در تحقق اهداف محیط زیستی یادآور شد: پویش پاکسازی مسیرهای سبز اردبیل میتواند نماد بارز همدلی و همکاری اقشار مختلف جامعه در راستای حفظ سلامت محیط و زیبایی مناظر طبیعی استان باشد.