مدیر کل کمیته امداد استان گفت: امسال ۳ هزارو ۵۵۰ فرصت شغلی با اعتبار ۶۲۰ میلیارد تومان برای خود کفایی مددجویان برنامه ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مجید الهی راد در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: امسال ۳ هزارو ۵۵۰ فرصت شغلی با اعتبار ۶۲۰ میلیارد تومان برای خود کفایی مددجویان برنامه ریزی شده و همچنین کارفرمایانی که در کارگاه خود مدد جویان را بکار گیری کنند تسهیلات تشویقی دریافت میکنند
وی با بیان اینکه سه هزار و ۸۷ فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزش ۸۶۰ میلیارد ریال به مددجویان این نهاد حمایتی در استان پرداخت شد، افزود: این تسهیلات از محل منابع صندوق قرضالحسنه امداد ولایت به مددجویان و نیازمندان این استان پرداخت شد.
وی با اشاره به پرداخت سه هزار و ۸۷ فقره تسهیلات به مددجویان تحت حمایت و نیازمندان استان گفت: این تسهیلات در حوزههای مختلف حمایتی، اشتغال، مسکن و فرهنگی است.