به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر عرضه سوخت قاچاق در یک واحد مسکونی در شهرستان صومعه‌سرا، پس از بررسی و تایید موضوع، ماموران پلیس آگاهی شهرستان به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه‌سرا از کشف ۷ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در بازرسی از این منزل خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش این مقدار سوخت کشف شده را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ جعفر عدلی مژدهی با بیان اینکه متهم ۶۲ ساله با تشکیل پرونده، در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.