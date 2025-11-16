به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول کمیته خادمین الشهدای ملایر با بیان اینکه کاروان شهدای گمنام شنبه اول آذر به شهرستان ملایر خواهد رسید، افزود: حضور پیکر‌های مطهر شهدا در برخی روستا‌ها و بخش‌ها، یادواره‌ها و مراسم عزاداری از دیگر برنامه‌های تشییع در شهرستان است.

محمدیان تأکید کرد: پیکر‌های مطهر این دو شهید گمنام با حضور مردم ولایتمدار و شهید پرور شهرستان، در ملایر تشییع و در شهرستان‌های دیگر استان تدفین خواهند شد.

او تصریح کرد: برنامه‌های مرتبط با استقبال، تشییع و وداع با شهدای گمنام در ملایر به زودی اعلام خواهد شد.