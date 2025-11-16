به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت با حضور رئیس‌جمهوری از عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و یک خانواده عشایری تقدیر شد.

سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت شنبه ۲۴ آبان‌ماه با حضور رئیس‌جمهوری، دبیر ستاد ملی جمعیت، مردم، کنشگران جمعیت، خانواده‌ها، سمن‌ها و جمعی دیگر از مسئولان کشوری در سالن اجلاس سران برگزار و از برگزیدگان این دوره تقدیر شد.

بر این اساس در بخش نخبگان، خانم "حمیده بشیری" عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان برگزیده اول مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین خانواده عشایری از استان کرمان با دارا بودن سه فرزند، مادر ۲۰ ساله و پدر ۲۵ ساله از سوی خانم مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت مورد تقدیر قرار گرفت.