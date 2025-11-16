پخش زنده
امروز: -
براساس هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، با تشدید فعالیت سامانه بارشی؛ بارش باران و برف و افت محسوس دما تا اوایل وقت دوشنبه در استان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ درهشدار هواشناسی سطح نارنجی-شماره ۱۷ آمده است: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۳۳ و باتوجه به تشدید فعالیت سامانه بارشی، بارش باران (در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف) همراه باافت دما (۴ تا ۸ درجه سلسیوس) ووزش باد گاهی شدید پیش بینی میشود.
مخاطره بارش باران و برف و افت محسوس دما در کلیه مناطق بویژه جنوب غربی و ارتفاعات نوار غربی استان تا اوایل وقت دوشنبه (۲۶/۰۸/۱۴۰۴) ادامه دارد.
در اثراین مخاطره آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها، لغزندگی در جادههای مواصلاتی، کولاک برف و مه گرفتگی و کاهش دید افقی، افزایش مصرف حاملهای انرژی محتمل است.
دراین شرایط آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران -اجتناب از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی –خودداری از سفرهای غیر ضرور واحتیاط در ترددهای شهری و جادهای -پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها -بهینه سازی مصرف انرژی و تنظیم دما در گلخانهها و مرغداریها -اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید و توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروری است.