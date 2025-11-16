هشدار بارش برف در ارتفاعات آذربایجانشرقی
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: فعالیت این سامانه موجب بارش برف در ارتفاعات و نواحی کوهستانی و سردسیر استان و احتمال طغیان رودخانههای فصلی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد امیدفر با بیان اینکه فعالیت سامانه بارشی تا ظهر فردا ادامه مییابد گفت: فعالیت این سامانه همه مناطق به ویژه نیمه جنوبی استان آذربایجان شرقی را دربر میگیرد و موجب بارش رگبار باران، وزش باد شدید در برخی ساعات، مه گرفتگی و کاهش محسوس دما میشود.
وی اظهار کرد: فعالیت این سامانه همچنین موجب کاهش دید افقی و لغزندگی جاده ها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها میشود بنابراین دستگاههای خدماتی و امدادی استان آمادگی لازم برای مواجهه با این شرایط را حفظ کنند.
رئیس اداره پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجانشرقی خواستار پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها، احتیاط رانندگان در ترددهای شهری و جادهای و احتیاط کوهنوردان در انجام فعالیتهای کوهنوردی و عدم اتراق در حاشیه رودخانه و مسیلها شد.
امیدفر با اشاره به کاهش محسوس دما به دنبال فعالیت این سامانه بارشی ادامه داد: کاهش سه تا پنج درجهای دما تا اواخر روز دوشنبه ادامه مییابد و بارشها در شهرهای سراب، ورزقان و هریس احتمالا به صورت باران و برف باشد.